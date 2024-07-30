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21:35, 30 июля 2024Силовые структуры

Против отца ликвидированных в Дагестане боевиков возбудили новое уголовное дело

СК РФ: против экс-главы Сергокалинского района Дагестана возбуждено новое дело

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Против отца ликвидированных в Дагестане боевиков экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова возбуждено новое уголовное дело, об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по региону.

Дело возбуждено в отношении Омарова и его сына, их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и подделке официального документа.

По версии следствия, в 2018 году экс-глава Сергокалинского района подписал рекомендательное письмо в Минсельхоз для участия его сына в конкурсе по поддержке начинающих фермеров, хотя заведомо знал, что тот не намерен заниматься животноводством. «Тем самым глава района способствовал сыну в незаконном получении гранта в размере 2 970 000 рублей», — добавили в Следственном комитете.

Там уточнили, что подозреваемый в преступлении сын Омарова подделал данные о приобретении крупного рогатого скота и присвоил 470 тысяч рублей, израсходовав их не по целевому назначению. В ходе расследования ведомство намерено принять меры, направленные на возмещение ущерба бюджету республики со стороны фигуранта.

Ранее, 9 июля, суд арестовал экс-главу Сергокалинского района Дагестана на два месяца. Чиновника, чьи сыновья оказались участниками террористических атак в Дербенте и Махачкале, обвинили в мошенничестве и отмывании денежных средств. Омаров также обвиняется в фиктивном трудоустройстве двух односельчан.

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      Марина Совина
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