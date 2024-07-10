Отца ликвидированных в Дагестане боевиков обвинили в фиктивном трудоустройстве

Экс-главу района Дагестана Омарова обвинили в фиктивном трудоустройстве

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чей сын был ликвидирован в ходе теракта 23 июня, обвиняется в фиктивном трудоустройстве двух односельчан. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики, передает РИА Новости.

Как считает следствие, в период с июля 2016 года по август 2022 года Омаров совместно с другими лицами фиктивно устроил двух человек на должность водителей редакции местной газеты. В результате действий экс-главы дагестанского района было похищено более 695 тысяч рублей.

Ранее суд арестовал экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова на два месяца. Чиновника, чьи сыновья оказались участниками террористических атак в Дербенте и Махачкале, обвинили в мошенничестве и отмывании денежных средств.