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20:41, 30 июля 2024Забота о себе

Россиянам назвали неожиданный плюс недоедания

Гастроэнтеролог Поташева: периодическое недоедание удлиняет жизнь

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Периодическое недоедание может неожиданным образом влиять на продолжительность жизни, рассказала кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташева. Плюс недостатка питания она назвала россиянам в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Поташева обратила внимание на то, что многие ветераны Великой отечественной войны, несмотря на другой уровень медицины, питания и опыт боевых действия, дожили до следующего века. Поташева привела исследования ученых, касающиеся этого феномена.

«Выяснилось, что недостаток питания продлевает жизнь, хотя нам казалось, что это должно жизнь сокращать. Это сокращает жизнь, если это долго и постоянно. А если это периодическое недоедание или сокращение рациона, какое-то нерегулярное питание, то это жизнь удлиняет», — заверила врач.

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Кроме того, отметила Поташева, на долгожительство положительно влияет физическая нагрузка: большая часть долгожителей физически активны до самого последнего дня, они много ходят, двигаются и работают — интеллектуально или физически.

Ранее диетолог Нурия Дианова предупредила россиян, что частое употребление кофе может приводить к серьезным проблемам. По словам специалиста, когда человек пьет этот напиток, он берет у организма энергию взаймы.

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      Александра Лисица
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