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08:19, 30 июля 2024Экономика

Россиянам пригрозили штрафом за хранение закруток в одном месте

Россиянам напомнили о штрафах за хранение заготовок в подвалах

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Хранение заготовок и консервации в подвалах многоквартирных домов может грозить административной ответственностью за самовольное использование подвалов. Об этом РИА Новости сообщила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

Кроме того, хранящиеся в подвале заготовки могут стать фактором возникновения антисанитарных условий. Продукты могут привлекать грызунов и насекомых, в случае затопления подвала или резких перепадов температуры продукты могут испортиться — все это приводит к антисанитарии, объяснила эксперт.

За самовольное переустройство или перепланировку помещений в многоквартирном доме грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей, за порчу жилых помещений или порчу их оборудования, либо использование жилых помещений не по назначению предусмотрен штраф от одной до 1,5 тысячи рублей.

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Юрист при этом напомнила, что россияне, в домах которых предусмотрены специальные кладовые помещения, могут купить или арендовать их, чтобы хранить там личные вещи. Кроме того, жильцы могут самостоятельно преобразовать подвал в кладовые. Для этого необходимо провести собрание собственников и разработать проект переустройства подвала, согласовать его с соответствующими инстанциями. После переустройства необходимо зарегистрировать новые помещения в Росреестре.

Ранее россиянам напомнили о крупных штрафах или уголовной ответственности за сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу. Штраф за сбор редких растений и грибов составляет от 2500 до 5000 рублей. За сбор особо ценных растений и грибов могут грозить обязательные, исправительные или принудительные работы со штрафом до миллиона рублей или лишение свободы до четырех лет.

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      Мария Черкасова
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