Россия почти избавилась от мусорных полигонов времен СССР. Как страна борется со свалками?

В России идет генеральная уборка. Мусорные полигоны, десятилетиями отравлявшие природу и здоровье людей, исчезают один за другим. Эту масштабную работу удалось организовать благодаря национальному проекту «Экология», который реализуется по решению президента. До конца 2023 года в нашей стране станет на 47 свалок меньше. Подробности — в материале «Ленты.ру».

Старый мусорный полигон, куда свозили отходы на протяжении многих десятилетий, — это целый клубок экологических, социальных и экономических проблем. Гигантские свалки отравляют воздух, землю, грунтовые воды и к тому же занимают огромные территории, которые достойны гораздо лучшего применения. К концу 2024 года по нацпроекту «Экология» будет ликвидирован 191 мусорный полигон. Эти свалки расположены в 63 регионах России и в сумме занимают 2300 гектаров. Только представьте: на такой площади можно разместить 3221 футбольное поле.

Мусорные полигоны, которые ликвидируют по нацпроекту, находятся в границах 148 городов, на момент старта работ в непосредственной близости от залежей отходов проживало свыше 20 миллионов человек. Сейчас 64 полигона из 191 уже ликвидированы, идет работа на 127 объектах, причем до конца 2023 года планируется завершить рекультивацию как минимум 47 свалок.

В России очистят от мусора 2300 гектаров земли, на этой площади может разместиться 3221 футбольное поле.

Подавляющее большинство этих объектов — наследие XX века, отходы свозились сюда десятилетиями. Причем во многих случаях мусор сваливали просто на землю, никакой изоляции и специально оборудованной площадки у таких старинных свалок не было, что создавало опасность для людей и окружающей среды. Вот почему ликвидация накопленного вреда имеет огромное социальное значение.

Забайкалье: свалка была рядом со школой

В Забайкальском крае после ликвидации двух свалок в городе Борзя впервые за много лет свободно вздохнули более 29 тысяч человек.

Обе свалки находились в черте города рядом с жилыми домами и школой. На объекты несанкционированно свозили золошлаковые отходы и различный бытовой мусор, что вызывало возгорания Мурад Керимов заместитель министра природных ресурсов и экологии России

Площадь первой свалки составила почти 11 гектаров (15 футбольных стадионов). Работы начались еще в марте 2022 года, в итоге более 280 тысяч кубометров отходов было вывезено на действующий, оборудованный по современным санитарным нормам полигон ТКО. На второй свалке площадью около шести гектаров (восемь футбольных стадионов) накопилось 130 тысяч кубометров мусора. Здесь с ноября 2022 года была проведена рекультивация: оборудовано дно полигона, уложены изолирующие экоматы, сооружена система вывода образующихся свалочных газов, насыпан грунт и посеяна трава.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

В итоге благодаря нацпроекту «Экология» на месте холмов из отходов появился зеленый газон. Центр лабораторного анализа и технических измерений по СФО подтвердил, что после того, как оба проекта были реализованы, пробы подземной воды, атмосферного воздуха и почвы стали соответствовать действующим санитарным нормам.

Мордовия: свалка больше не горит

Сейчас возле города Ковылкина в Республике Мордовия возвышается аккуратный зеленый холм и ничто не напоминает о том, что еще недавно здесь располагалась огромная несанкционированная, а значит, и не обустроенная свалка. Мусор занимал площадь 3,8 гектара (больше пяти футбольных полей), за несколько десятков лет здесь накопилось более 75 тысяч кубометров бытовых отходов. Ветер разносил неприятные запахи по всему Ковылкину и соседним селам. На свалке неоднократно возникали возгорания, а жители города обращались с жалобами в органы власти. В итоге объект был включен в нацпроект «Экология».

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Рекультивация мусорного полигона началась в 2021 году, отходы были изолированы с помощью дренажных матов и геотканей, появились системы дегазации и дефильтрации стоков. Свалка в Ковылкине стала первым объектом, который сдали по нацпроекту в 2023 году. В результате ликвидации мусорных завалов 22 тысячи человек ощутили реальное улучшение качества жизни.

Сейчас работы по рекультивации свалок в Республике Мордовия продолжаются. По словам председателя регионального правительства Дмитрия Позднякова, проводится ликвидация объектов накопленного экологического вреда в Краснослободском, Темниковском и Рузаевском районах. Эти проекты планируется завершить в 2024 году.

Липецкая «Венера» зазеленела

Благодаря национальному проекту «Экология» удалось ликвидировать одну из старейших свалок в России. Знаменитая «Венера» появилась в 1961 году возле окружной дороги Липецка, ее площадь составила 11,5 гектара, что сопоставимо с размером 16 футбольных полей. В 2000-х годах свалка была официально закрыта, но продолжила свое существование как несанкционированное место сбора бытовых отходов.

На месте многолетних свалок растут травы и луговые цветы

Теперь на месте этой свалки тоже появился зеленый луг.

Липецкая «Венера» наконец-то будет соответствовать своему поэтическому названию. На два месяца раньше мы завершили рекультивацию, наверное, самого известного мусорного полигона в Липецке. О кошмаре, который здесь был, уже ничто не напоминает. Тут посеяли цветущее разнотравье — пока больше похоже на газон, но следующим летом будет совсем другая картина Игорь Артамонов губернатор Липецкой области

Всего по нацпроекту «Экология» в регионе рекультивируют пять полигонов. Ликвидация «Венеры», «Орлиного лога», свалок в Данкове и Северном Руднике уже закончена. До конца года планируют завершить работы на Нижневоргольском полигоне в Елецком районе.

Владикавказ: свалка в 100 футбольных полей

Самый большой мусорный полигон удалось ликвидировать благодаря нацпроекту «Экология» во Владикавказе. Этот объект появился на окраине города в 1960-е и в итоге разросся до 72 гектаров, это площадь 100 футбольных полей.

За долгие годы на свалке скопилось более 4,5 миллиона тонн мусора: сюда свозили не только бытовые, но и производственные отходы. Ядовитые стоки загрязняли подземные воды и реку Черную, а местные жители страдали от неприятного запаха.

Рекультивация полигона началась в 2020 году, теперь на месте старой свалки появилась зеленая ландшафтная зона с высаженными растениями.

Был очень большой и сложный объем работ. Самое главное теперь после рекультивации — не допустить новых несанкционированных свалок, а уже в будущем прийти к технологиям и сортировки, и утилизации, и захоронения мусора Сергей Меняйло глава республики Северная Осетия

Не только мусор

По нацпроекту «Экология» ликвидируют не только старые мусорные полигоны, но и объекты накопленного экологического вреда — заброшенные промышленные сооружения, например, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат и химическое предприятие «Усольехимпром» в Иркутской области, полигон химических отходов «Красный бор» в Ленинградской области. Нацпроект предусматривает ликвидацию 88 таких «горячих точек».

В 2021 году работа по ликвидации накопленного экологического вреда расширилась за счет нового федерального проекта «Генеральная уборка», который направлен на обезвреживание заброшенных скважин, нефтешламовых накопителей и затонувших судов. Все эти объекты весьма опасны. Например, затонувший или намеренно затопленный морской транспорт может нанести серьезный ущерб акватории из-за окисления металла корпуса и попадания в воду остатков топлива.

Инвентаризацией таких объектов занимается Росприроднадзор, затем Роспотребнадзор выясняет, насколько они опасны для жизни и здоровья людей: в итоге самые вредоносные ликвидируются в первую очередь.

С начала федпроекта «Генеральная уборка» уже было утилизировано 79 судов в Дальневосточном федеральном округе, причем 36 из них в 2023 году: десять — в Приморском крае, восемь — в Сахалинской области и 18 — в Камчатском крае.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

К концу 2023 года со дна моря поднимут 130 затопленных судов

До конца 2023 года планируется поднять со дна и отправить на утилизацию еще 51 судно, из них: семь — в Магаданской области, четыре — в Приморском крае, 14 — в Камчатском крае, 18 — в Сахалинской области и восемь — в Хабаровском крае. Таким образом, общий счет поднятых со дна моря судов достигнет 130.