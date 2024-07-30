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07:30, 30 июля 2024Путешествия

Россиянка побывала в Узбекистане и перечислила дикие привычки местных жителей

Фото: AXP Photography / Unsplash

Российская тревел-блогерша побывала в Узбекистане и перечислила дикие привычки местных жителей. Своим опытом она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, у местных принято пить чай очень часто. «Для узбеков чай — не просто напиток, а часть культуры и традиций. В Узбекистане чай пьют постоянно, начиная и заканчивая день, сопровождая любую беседу», — объяснила она.

Кроме того, ей показалось необычным, что узбекские женщины носят национальные наряды в повседневной жизни. Еще одним удивительным фактом она назвала масштабы празднования свадеб и других мероприятий. «Для меня было дикостью увидеть, как проходят узбекские свадьбы. Они могут длиться сразу несколько дней и собирают огромное количество гостей», — заметила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала непозволительные для мужчин в Узбекистане вещи. В частности, она заметила, что в этой стране не принято, чтобы мужчина общался с женщиной, у которой есть муж.

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      Марк Успенский
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