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16:45, 30 июля 2024Ценности

Россиянкам назвали модный тренд лета

Стилист Александр Рогов назвал леопардовый принт модным трендом лета

Фото: Christian Charisius / Reuters

Стилист Александр Рогов назвал россиянкам модный тренд лета. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает почти 163 тысячи подписчиков.

По словам эксперта, в текущем сезоне актуальным по-прежнему остается леопардовый принт в предметах гардероба. «Самое главное — научиться его усмирять!» — иронично уточнил специалист.

При этом он отметил, что с этим удачно справятся привычные изделия в стиле casual. Так, Рогов посоветовал сочетать упомянутые вещи с футболками, кедами и рубашками.

Ранее Рогов посоветовал россиянкам носить куцый кардиган летом и осенью. На размещенных Роговым снимках манекенщицы и звезды надели данный предмет гардероба, сочетая его с мини- и макси-юбками, джинсами и акцентными аксессуарами.

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      Екатерина Ештокина
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