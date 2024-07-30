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09:21, 30 июля 2024Ценности

Стилист Рогов посоветовал россиянкам носить куцый кардиган летом и осенью

Стилист Александр Рогов: куцый кардиган — отличная находка на лето и осень

Фото: Egor Myznik / Unsplash

Стилист Александр Рогов посоветовал россиянкам носить куцый кардиган летом и осенью. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, данный предмет гардероба подойдет для прохладной погоды. «Куцый кардиган — отличная находка на прохладное лето и скорую осень», — отметил он.

Свои слова специалист проиллюстрировал снимками манекенщиц и звезд, которые надели кардиганы, сочетая их с мини и макси-юбками, джинсами и акцентными аксессуарами.

Ранее в июле похожая на семейные мужские трусы вещь стала модной. Стилист Александр Рогов рассказал, что белые шорты упомянутого кроя завоевывают в текущем сезоне популярность по всему миру. Данное изделие эксперт посоветовал стилизовать с футболками, жакетами и блузками, дополняя их тапками, балетками и кроссовками.

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      Екатерина Ештокина
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