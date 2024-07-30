Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:27, 30 июля 2024Забота о себе

Российские врачи помогли пациенту с уникальным случаем ночного удушья

Российские врачи помогли 78-летнему мужчине, жаловавшемуся на ночное удушье

Фото: freepik

Российские врачи помогли 78-летнему мужчине, жаловавшемуся на ночное удушье. Об уникальном случае рассказал «Ленте.ру» кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Скандинавского центра здоровья Борис Руденко.

Врач отметил, что проблемы с дыханием проявляются у многих, однако далеко не всегда пациенты обращают на них должное внимание, что является большой ошибкой. Так, к нему обратился пожилой пациент с жалобами на высыпания на коже тела и удушье в ночные часы, из-за которого он просыпался. У мужчины не было классических симптомов стенокардии, таких как боль в грудной клетке при физической нагрузке, однако он жаловался на повышенное артериальное давление. Также в анамнезе у него было четыре инфаркта миокарда.

Несмотря на проведенное в 2022 году стентирование и прием рекомендованных препаратов, приступы удушья у пенсионера ночью не прекращались. «Пациент обращался к аллергологам и пульмонологам, но их лечение не приносило облегчения. Важно учитывать, что приступы удушья могут возникать без физической нагрузки, особенно во время сна, что требует дополнительного внимания со стороны врачей», — пояснил врач.

Материалы по теме:
«Люди охвачены тревогой» Как лучшие врачи России нашли способ помочь пациентам во время пандемии
«Люди охвачены тревогой»Как лучшие врачи России нашли способ помочь пациентам во время пандемии
3 сентября 2021
«Чаще постковид у тех, кто болел легко» Бессонница, депрессия и боль: что ждет россиян, переболевших коронавирусом?
«Чаще постковид у тех, кто болел легко»Бессонница, депрессия и боль: что ждет россиян, переболевших коронавирусом?
6 октября 2021

В клинике мужчине провели ангиографическое исследование сосудов сердца (коронароангиографию), в ходе которого хирург Руденко выявил окклюзию одной коронарной артерии и стеноз второй на 99 процентов. Пациенту провели повторное стентирование, что восстановило кровоток по двум поврежденным сосудам. Первой фразой пациента после вмешательства еще на операционном столе были слова: «Я наконец-то задышал полной грудью».

Ранее российские врачи помогли пациентке из Узбекистана разобраться с уникальным состоянием — «гроздьями винограда» на руке. 20-летняя девушка обратилась в клинику с жалобами на редкую врожденную патологию — множественные артерио-венозные соустья на тыльной стороне левой кисти.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Павел Дуров заявил, что у него 100 биологических детей. Как это возможно и зачем это основателю Telegram?

      Топ-менеджер Мосбиржи погиб после падения с яхты

      Наемников из Грузии и Латвии заочно осудили в России за участие в боях на стороне ВСУ

      Россиян предупредили об опасности ныряния вниз головой

      В российском регионе чиновники случайно слили в сеть базу данных бойцов СВО

      От Смутного времени до фильмов Эльдара Рязанова. Чем знамениты старинные усадьбы Москвы?

      В российском городе трое молодых людей попытались похитить человека ради 300 тысяч рублей

      Россия получит минимальный балл от УЕФА в таблице коэффициентов

      Раскрыт интерес россиян к поездкам во Францию перед началом Олимпийских игр

      Телеведущий спросил коллегу про туалетную привычку и возмутил пользователей сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше