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13:32, 25 июля 2024Забота о себе

Российские врачи помогли иностранке с «гроздьями винограда» на руке

Российские врачи провели инновационную операцию девушке с редкой патологией

Фото: mohamad azaam / Unsplash

Российские врачи помогли пациентке из Узбекистана разобраться с уникальным состоянием — «гроздьями винограда» на руке. Об инновационной операции, которую провели специалисты Скандинавского центра здоровья, стало известно «Ленте.ру».

20-летняя гражданка Узбекистана обратилась в Скандинавский центр здоровья с жалобами на редкую врожденную патологию — множественными артерио-венозными соустьями на тыльной стороне левой кисти. Эта патология создавала значительный косметический дефект, который выглядел как гроздья винограда, что доставляло пациентке дискомфорт и угрожало серьезными осложнениями, рассказали врачи.

Известно, что девушке пытались оказать медицинскую помощь по месту жительства, где перевязали артерию-донор, обеспечивающую кровью многочисленные соустья. Однако после операции выяснилось, что взамен перевязанного сосуда кровь начала поступать из других артериальных источников, проблема не была решена, а на коже остался рубец. Российские специалисты приняли решение выполнить инновационную эндоваскулярную операцию через прокол в артерии без хирургического разреза.

В сосуд, где начинали свое отхождение артерио-венозные соустья, был подведен микрокатетер. Через него ввели специальный биосовместимый адгезивный клей, который вызвал слипание биологических поверхностей. Весь смысл процедуры заключался в том, чтобы клей одномоментно и диффузно заполнил все патологические полости, вызывая их склеивание и прекращение кровотока в «гроздьях винограда»

Подобное малоинвазивное вмешательство, отметили врачи, является высокотехнологичным способом лечения тяжелой, редко встречающейся патологии и позволяет эффективно помочь пациенту без длительной госпитализации и последующей реабилитации.

Фото: «Скандинавский центр здоровья»

На первом снимке, предоставленном Скандинавским центром здоровья и сделанном до операции, можно увидеть множество артерио-венозных соустий, напоминающих гроздья винограда. Эти патологические соединения создают выраженный косметический дефект и потенциальные медицинские осложнения. На втором изображении показано полное восстановление нормального артериального рисунка после введения клея — здесь патологические полости полностью ликвидированы, а нормальное кровообращение восстановлено.

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      Александра Лисица
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