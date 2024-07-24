Женщина отправилась удалять опухоль и сделала счастливое и пугающее открытие

Жительница Британии приняла рак гортани за простуду и узнала о беременности

Жительнице Великобритании Даниэль Эмери пришлось выбирать между собственной жизнью и жизнью своего нерожденного ребенка, когда она отправилась удалять опухоль в горле. Историю женщины опубликовало издание Metro.

39-летняя Даниэль долгое время страдала от боли в горле, но объясняла симптомы простой простудой. Когда ее состояние ухудшилось и она стала напрягать голос, чтобы говорить, у нее диагностировали только ларингит. В апреле 2019 года анализы подтвердили, что у женщины рак гортани. Перед операцией врачи сделали счастливое и пугающее для Даниэль открытие — она узнала, что была на 11-й неделе беременности. «Вероятность выкидыша составляла 99 процентов, поскольку я была на очень ранних сроках беременности. У меня было всего несколько минут, чтобы принять самое трудное решение, которое мне когда-либо приходилось принимать, но без меня в любом случае не было бы ребенка», — вспоминает женщина.

Удалить опухоль удалось, и выкидыша не случилось, но на шестом месяце беременности рак вернулся, и Даниэль больше не переживала за себя — она боялась за ребенка. Последовала еще одна операция — лазерное удаление левой голосовой связки, — мать и ребенок снова перенесли вмешательство хорошо. У женщины родился здоровый мальчик.

В июне 2020 года у Даниэль в третий раз диагностировали рак горла. На этот раз операция была сопряжена с риском того, что женщина больше никогда не сможет говорить. Мать боялась, что сын никогда не услышит ее речи. Но вмешательство снова было удачным, и голос Даниэль вернулся уже через несколько часов после процедуры. Сейчас женщина уже три года в ремиссии.

Я делюсь своей историей, чтобы другие люди с тревожными симптомами обратились к врачу, прошли проверку и не откладывали, пока не станет слишком поздно. Рак может забрать ваших близких, и мне очень повезло, что я выжила

Даниэль Эмери

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