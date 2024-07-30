Российский суд оставил в силе арест участника нападения на Белгородскую область

Суд арестовал Барановского, участвовавшего в нападении на Белгородскую область

Московский городской суд оставил в силе заочный арест националиста Алексея Барановского (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), который участвовал в нападении на Белгородскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Апелляционную жалобу Барановского на решение Замоскворецкого суда Москвы суд оставил без рассмотрения.

О своем участии в нападении на Белгородскую область помощник бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) сам рассказывал в интервью. В них он выдавал себя за оператора дронов, уточняет агентство.

Барановский был заочно арестован 27 июня. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.