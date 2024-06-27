Cуд получил ходатайство об аресте помощника иноагента Пономарева

В суд поступило ходатайство об аресте помощника иноагента Пономарева

В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об аресте адвоката Алексея Барановского — помощника экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом сообщает телеканал RTVI.

Согласно карточке дела, следствие просит избрать Барановскому меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по части второй статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

По данной статье 26 июня московский суд заочно арестовал на два месяца экс-ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Телеведущая объявлена в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в отношении Пономарева возбуждено уголовное дело из-за его связей со спецслужбами Украины. Ему вменяется ряд статей, среди которых статьи о госизмене и оправдании терроризма. В рамках расследования дела Пономарева были проведены обыски в квартире Николая Степанова — бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина.