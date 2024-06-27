Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:13, 27 июня 2024Силовые структуры

Cуд получил ходатайство об аресте помощника иноагента Пономарева

В суд поступило ходатайство об аресте помощника иноагента Пономарева
Илья Пономарев

Илья Пономарев . Фото: АГН «Москва»

В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об аресте адвоката Алексея Барановского — помощника экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом сообщает телеканал RTVI.

Согласно карточке дела, следствие просит избрать Барановскому меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по части второй статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

По данной статье 26 июня московский суд заочно арестовал на два месяца экс-ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Телеведущая объявлена в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в отношении Пономарева возбуждено уголовное дело из-за его связей со спецслужбами Украины. Ему вменяется ряд статей, среди которых статьи о госизмене и оправдании терроризма. В рамках расследования дела Пономарева были проведены обыски в квартире Николая Степанова — бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В СК прокомментировали слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

      В России назвали возможные варианты ухудшения условий мирного договора России для Украины

      В Британии указали на рекордные потери ВСУ в живой силе

      Буланова назвала причины не переезжать в Москву

      Кэти Перри появилась на публике в платье с 182-метровым шлейфом

      Минсельхоз предупредил о возможном повышении цен на зерно

      В США сочли нереальным возвращение Украины к существовавшим до 2014 года границам

      Женщина случайно привезла из путешествия пугающий живой сувенир

      Cуд получил ходатайство об аресте помощника иноагента Пономарева

      ИИ удалось сдать экзамены в университет незамеченным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше