Седокова показала фигуру в латексном наряде с глубоким декольте

41-летняя певица Анна Седокова показала фигуру в латексном платье

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в латексном наряде. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В опубликованном ролике 41-летняя исполнительница предстала в черном облегающем платье без бретелей и с глубоким декольте. Ее образ дополняли перчатки из соответствующего материала. Помимо этого, певица надела парик из коротких черных волос.

Вдобавок ей сделали яркий макияж в акцентом на глаза. В качестве аксессуаров она выбрала широкий чокер и массивный черный крест.

Ранее в июле Анна Седокова снялась в обнажающем ягодицы комбинезоне. Свой внешний вид звезда дополнила остроносыми туфлями на каблуках.