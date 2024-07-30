США предложили странам мира зависеть от них или России

Госдеп: США усилят влияние в странах, которые хотят сократить связи с Россией

США усилят влияние в странах, которые хотят сократить связи с Россией, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал сотрудник Госдепа, США наблюдают в ряде стран «от Каспия до Адриатики» желание иметь меньше связей с Россией и быть ближе к «верховенству закона, которое предлагает членство в ЕС и НАТО или более тесные отношения с ними».

«На протяжении последних двух лет в этом регионе мы видели желание быть дальше от России, но сейчас наблюдаем некоторые откаты, иногда подпитываемые Россией, иногда — местными элитами», — объяснил дипломат, пытаясь объяснить, в чем разница в зависимости от одной или другой стороны.

Кроме того, О'Брайен рассказал, что в НАТО в скором времени начнут разработку новой стратегии в отношении Москвы. «И это будет сплачивать всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией», — поведал дипломат.