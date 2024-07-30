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22:42, 30 июля 2024Мир

В США заявили о разработке новой стратегии НАТО по России

Госдеп: НАТО приступил к выработке новой стратегии в отношении России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Североатлантический альянс (НАТО) в скором времени начнет разработку новой стратегии в отношении России. Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, пишет ТАСС.

«НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении России. И это будет сплачивать всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

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Он подчеркнул, что все страны НАТО согласны с утверждением о Китае как о «решающем стороннике» России в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал информацию о подготовке Германии к войне НАТО с Россией. По его словам, подобные материалы создаются для того, чтобы «прощупать почву».

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      Артём Верейкин
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