В США заявили о разработке новой стратегии НАТО по России

Госдеп: НАТО приступил к выработке новой стратегии в отношении России

Североатлантический альянс (НАТО) в скором времени начнет разработку новой стратегии в отношении России. Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, пишет ТАСС.

«НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении России. И это будет сплачивать всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что все страны НАТО согласны с утверждением о Китае как о «решающем стороннике» России в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал информацию о подготовке Германии к войне НАТО с Россией. По его словам, подобные материалы создаются для того, чтобы «прощупать почву».