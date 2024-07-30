Германия ответила на предупреждение Путина о дальнобойных ракетах США. Как Берлин связал их размещение с Россией?

Кабмин Германии учел предупреждение Путина о размещении дальнобойных ракет США

Германия приняла к сведению слова президента России Владимира Путина об опасности размещения дальнобойных американских ракет на территории страны. Об этом заявила официальный представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хоффманн.

Мы принимаем это к сведению. Мы очень подробно объяснили, почему необходимо разместить это оружие. Именно потому, что Россия изменила стратегический баланс в Европе, а также угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами Кристиане Хоффманн официальный представитель кабина ФРГ

Она подчеркнула, что Берлин заинтересован в «построении сдерживания угроз».

Официальный представитель МИД Германии в свою очередь заявил, что ФРГ не боится предупреждения российского лидера.

Мы не будем запуганы подобными угрозами МИД Германии

10 июля стало известно, что США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Эти типы американских вооружений имеют большую дальность действия, чем те, что находятся в ФРГ на данный момент. Агентство Reuters уточняло, что речь идет о SM-6, Tomahawk и разрабатываемом гиперзвуковом оружии.

Путин предупредил о последствиях появления американских ракет в Германии

Путин заявил, что в случае развертывания ракет США в Германии Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота Владимир Путин президент России

Глава государства пояснил, что в зоне досягаемости ракет окажутся важные объекты Российской Федерации с подлетным временем около десяти минут.

Помощник президента РФ Николай Патрушев подтвердил, что Россия допускает отмену моратория на размещение своих ракет средней и меньшей дальности из-за планов США разместить в ФРГ дальнобойные вооружения. Принимая свои решения, Штаты не думают о последствиях, и предпринимают агрессивные шаги, указал он.

Замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что Москва может развернуть системы ядерного оснащения в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии.

В Германии не нашли угрозы эскалации между Россией и НАТО в случае размещения ракет

Руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики Штефан Майстер считает, что размещение американских ракет в ФРГ не приведет к эскалации между Россией и НАТО.

Он отметил, что Германия и Североатлантический альянс «закрывают брешь в сдерживании России».

И это делает Европу более безопасной Штефан Майстер руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики

По мнению эксперта, размещение в ФРГ дальнобойных вооружений обусловлено необходимостью закрыть пробел в европейской безопасности.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее отметил, что Германия не принимает решения, приводящие к эскалации политического конфликта России и НАТО. До этого он заявил, что Россия должна завершить конфликт на Украине, и это будет условием для неразмещения дальнобойных американских ракет.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок указала, что отказ Берлина от размещения на территории страны ракетных вооружений США был бы наивным решением.

