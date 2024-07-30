Германия приняла к сведению слова президента России Владимира Путина об опасности размещения дальнобойных американских ракет на территории страны. Об этом заявила официальный представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хоффманн.
Мы принимаем это к сведению. Мы очень подробно объяснили, почему необходимо разместить это оружие. Именно потому, что Россия изменила стратегический баланс в Европе, а также угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами
Она подчеркнула, что Берлин заинтересован в «построении сдерживания угроз».
Официальный представитель МИД Германии в свою очередь заявил, что ФРГ не боится предупреждения российского лидера.
Мы не будем запуганы подобными угрозами
10 июля стало известно, что США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Эти типы американских вооружений имеют большую дальность действия, чем те, что находятся в ФРГ на данный момент. Агентство Reuters уточняло, что речь идет о SM-6, Tomahawk и разрабатываемом гиперзвуковом оружии.
Путин предупредил о последствиях появления американских ракет в Германии
Путин заявил, что в случае развертывания ракет США в Германии Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота
Глава государства пояснил, что в зоне досягаемости ракет окажутся важные объекты Российской Федерации с подлетным временем около десяти минут.
Помощник президента РФ Николай Патрушев подтвердил, что Россия допускает отмену моратория на размещение своих ракет средней и меньшей дальности из-за планов США разместить в ФРГ дальнобойные вооружения. Принимая свои решения, Штаты не думают о последствиях, и предпринимают агрессивные шаги, указал он.
Замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что Москва может развернуть системы ядерного оснащения в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии.
В Германии не нашли угрозы эскалации между Россией и НАТО в случае размещения ракет
Руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики Штефан Майстер считает, что размещение американских ракет в ФРГ не приведет к эскалации между Россией и НАТО.
Он отметил, что Германия и Североатлантический альянс «закрывают брешь в сдерживании России».
И это делает Европу более безопасной
По мнению эксперта, размещение в ФРГ дальнобойных вооружений обусловлено необходимостью закрыть пробел в европейской безопасности.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее отметил, что Германия не принимает решения, приводящие к эскалации политического конфликта России и НАТО. До этого он заявил, что Россия должна завершить конфликт на Украине, и это будет условием для неразмещения дальнобойных американских ракет.
В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок указала, что отказ Берлина от размещения на территории страны ракетных вооружений США был бы наивным решением.