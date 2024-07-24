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15:07, 24 июля 2024Мир

Шольц назвал условие неразмещения дальнобойных ракет США в Германии

Шольц: РФ должна завершить конфликт на Украине ради неразмещения ракет США в ФРГ

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Россия должна завершить конфликт на Украине, и это будет условием для неразмещения дальнобойных американских ракет на территории Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его цитирует Reuters.

«Первое, что должна сделать Россия, — это остановить ужасную агрессивную войну против Украины и отказаться от попыток завоевать всю страну», — сказал глава немецкого правительства.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отметила, что отказ Берлина от размещения на территории страны ракетных вооружений США был бы наивным решением.

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      Глеб Бажуткин
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