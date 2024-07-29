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14:21, 29 июля 2024Мир

В МИД Германии ответили на предупреждение Путина о последствиях размещения ракет США в ФРГ

МИД ФРГ: Германия не запугана отменой Россией моратория на размещение ракет

Фото: Österreichisches Außenministerium / Wikimedia

Германия не боится предупреждения президента России Владимира Путина об отмене моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности при размещении американских вооружений в ФРГ. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Германии, сообщает Reuters.

«Мы не будем запуганы подобными угрозами», — ответили в ведомстве.

Ранее российский лидер заявил, что Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности, если США разместят вооружение в Германии. Он добавил, что эти ракеты будут способны долететь до России за 10 минут.

10 июля стало известно, что США намерены начать развертывание дальнобойного оружия на территории ФРГ в 2026 году. Эти типы вооружений имеют большую дальность действия, чем те, что находятся в Германии на данный момент.

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      Елизавета Мытарева
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