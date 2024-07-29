Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:44, 29 июля 2024Мир

В Германии не нашли угрозы эскалации между Россией и НАТО в случае размещения ракет США

Политолог Майстер: размещение ракет США в ФРГ не приведет к эскалации РФ и НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики Штефан Майстер в беседе с ТАСС не нашел угрозы эскалации между Россией и НАТО в случае размещения на территории ФРГ дальнобойных ракет США.

Он отметил, что Германия и Североатлантический альянс «закрывают брешь в сдерживании России», что делает Европу более безопасной.

По мнению эксперта, размещение в ФРГ дальнобойных вооружений обусловлено необходимостью закрыть пробел в европейской безопасности.

10 июля стало известно, что США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Эти типы американских вооружений имеют большую дальность действия, чем те, что находятся в ФРГ на данный момент.

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае развертывания ракет США в Германии Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США провели тестовый запуск гиперзвукового оружия

      Во Франции назвали церемонию открытия Олимпиады посланием свободы

      Суд оставил без движения иск пострадавших при теракте в «Крокусе» к «Ингосстраху»

      Провал российских теннисистов, триатлон под угрозой и жалобы на Олимпийскую деревню. Как прошел третий день Игр-2024

      Девушка проснулась среди ночи и увидела поедающего ее ногу бойфренда

      ULA последний раз запустит Atlas V для Пентагона

      В Европе призвали сохранить диалог с Россией

      Премьер Грузии спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине

      СБУ задержала украинского ученого за книги по истории

      В Москве обжаловали арест экс-гендиректора ВСК Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше