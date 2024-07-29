В Германии не нашли угрозы эскалации между Россией и НАТО в случае размещения ракет США

Политолог Майстер: размещение ракет США в ФРГ не приведет к эскалации РФ и НАТО

Руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики Штефан Майстер в беседе с ТАСС не нашел угрозы эскалации между Россией и НАТО в случае размещения на территории ФРГ дальнобойных ракет США.

Он отметил, что Германия и Североатлантический альянс «закрывают брешь в сдерживании России», что делает Европу более безопасной.

По мнению эксперта, размещение в ФРГ дальнобойных вооружений обусловлено необходимостью закрыть пробел в европейской безопасности.

10 июля стало известно, что США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Эти типы американских вооружений имеют большую дальность действия, чем те, что находятся в ФРГ на данный момент.

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае развертывания ракет США в Германии Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

