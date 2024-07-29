Германия приняла к сведению слова Путина об опасности американских ракет

Кабмин ФРГ: Германия приняла к сведению слова Путина об американских ракетах

Германия приняла к сведению слова президента России Владимира Путина об опасности размещения дальнобойных американских ракет на территории страны. Об этом заявила официальный представитель кабинета министров республики Кристиане Хоффманн, пишет РИА Новости.

«Мы принимаем слова Путина к сведению. Также Германия очень подробно объяснила, почему существует необходимость разместить это оружие», — отметила представитель.

Хоффманн добавила, что Берлин заинтересован в «построении сдерживания угроз». По ее мнению, Москва якобы нарушила «стратегический баланс в Европе».

Ранее Владимир Путин заявил, что в случае развертывания ракет США в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Таким образом он подчеркнул опасность размещения американских ракет, так как в зоне досягаемости окажутся важные российские объекты с подлетным временем около 10 минут.