Путин заявил об опасности размещения американских ракет в Германии

Путин: ракеты США, развернутые в ФРГ, долетят до объектов РФ за 10 минут

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне досягаемости ракет США в Германии окажутся важные объекты РФ с подлетным временем около 10 минут. Главу государства цитирует ТАСС.

«А подлетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут», — отметил президент России.

Ранее Владимир Путин предупредил о последствиях появления американских ракет в Германии.

До этого сообщалось, что США начнут развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году, чтобы продемонстрировать странам Европы приверженность Вашингтона НАТО.