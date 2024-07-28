Возможную отмену моратория на размещение ракет связали с действиями США

Патрушев: Россия может снять мораторий на размещение РСМД из-за планов Штатов

Российская сторона допускает отмену моратория на размещение своих ракет средней и меньшей дальности (РСМД) из-за планов США разместить в ФРГ дальнобойные вооружения. Такое пояснение дал помощник президента РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

Американская сторона вновь обвинит в случившемся Россию, однако речь идет лишь о зеркальных действиях, дал понять Патрушев. Принимая свои решения, Штаты не думают о последствиях, и предпринимают агрессивные шаги, указал он. Москва, по словам помощника российского президента, никого не провоцирует.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил об опасности размещения американских ракет в Германии. В таком случае в зоне их досягаемости окажутся важные российские объекты с подлетным временем около 10 минут, предупредил он.

Также в воскресенье Патрушев заявил, что разработка береговых ракетных комплексов, анонсированная Путиным, будет завершена вовремя и в срок. Также РФ продолжит наращивать обеспечение сил Военно-морского флота современным вооружением.