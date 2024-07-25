Шольц отверг обвинения в адрес Германии в эскалации конфликта России и НАТО

Шольц: Германия не принимает решения, приводящие к эскалации конфликта РФ и НАТО

Германия не принимает решения, приводящие к эскалации политического конфликта России и НАТО. С таким заявлением на пресс-конференции выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляцию мероприятия ведет канал Phoenix.

«Все наши решения настолько взвешены и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО», — сказал глава немецкого правительства.

Шольц в очередной раз подчеркнул, что Германия и дальше будет оказывать Украине военную помощь, однако он не исключил участие России в следующей мирной конференции.

Ранее Шольц заявил, что Германия не отправит своих военных на Украину и не будет сбивать российские самолеты и ракеты немецкой авиацией.