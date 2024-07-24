Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:03, 24 июля 2024Мир

Шольц отказался сбивать российские самолеты немецкими истребителями

Шольц отказался сбивать российские самолеты и ракеты немецкими истребителями
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Германия не отправит своих военных на Украину и не будет сбивать российские самолеты и ракеты немецкими истребителями. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Мы не будем делать ничего, что привело бы к войне между Россией и НАТО», — сказал политик своим согражданам в Саарбрюккене. «Я не посылаю солдат на Украину. Я не буду сбивать российские самолеты и ракеты немецкими летчиками и немецкими истребителями. Нет, мы не будем этого делать», — констатировал он.

Ранее стало известно, что Германия тайно передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) большую партию оружия, в которую вошли в том числе танки Leopard 1A5 и Marder. Об этом сообщает портал Merkur со ссылкой на отчет Минобороны ФРГ о тратах на оборону.

21 мая сообщалось, что Германия планирует выделить еще более четырех миллиардов долларов на военную помощь Украине в текущем году. Инициатором наращивания объемов военной помощи стал глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц отказался сбивать российские самолеты немецкими истребителями

      Оценена роль Трампа в желании Украины начать переговоры с Россией

      В США обвинили Харрис в отправке Байдена «на бойню»

      Премьер Грузии заявил о риске открытия второго фронта против России

      Израиль предложил создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс

      В США ответили на угрозы WADA о спортивной изоляции

      «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» надела откровенный наряд на работу

      Появились подробности о подозреваемом в подрыве машины в Москве

      СК предложил сформировать план по замещению трудовых мигрантов россиянами

      Депутат сообщила о гибели своего помощника на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше