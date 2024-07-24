Шольц отказался сбивать российские самолеты немецкими истребителями

Шольц отказался сбивать российские самолеты и ракеты немецкими истребителями

Германия не отправит своих военных на Украину и не будет сбивать российские самолеты и ракеты немецкими истребителями. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Мы не будем делать ничего, что привело бы к войне между Россией и НАТО», — сказал политик своим согражданам в Саарбрюккене. «Я не посылаю солдат на Украину. Я не буду сбивать российские самолеты и ракеты немецкими летчиками и немецкими истребителями. Нет, мы не будем этого делать», — констатировал он.

Ранее стало известно, что Германия тайно передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) большую партию оружия, в которую вошли в том числе танки Leopard 1A5 и Marder. Об этом сообщает портал Merkur со ссылкой на отчет Минобороны ФРГ о тратах на оборону.

21 мая сообщалось, что Германия планирует выделить еще более четырех миллиардов долларов на военную помощь Украине в текущем году. Инициатором наращивания объемов военной помощи стал глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.