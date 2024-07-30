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14:35, 30 июля 2024Мир

«Давайте уничтожим Евросоюз!» Во Франции призвали к развалу ЕС из-за политики в отношении России

Филиппо призвал уничтожить ЕС из-за агрессивной политики в отношении РФ

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Французский политик, лидер крайне правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости уничтожить Европейский союз (ЕС), поскольку он, по его мнению, ведет агрессивную и воинственную политику.

Как считает Филиппо, европейским государствам следует избавиться от международной межправительственной организации из-за агрессивной политики Брюсселя в отношении России и всех тех, кто желает мирного урегулирования ситуации на Украине.

Флориан Филиппо

Флориан Филиппо

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

По мнению лидера «Патриотов», о подобных настроениях в Евросоюзе свидетельствуют реакции объединения на инициативы мировых лидеров, направленные на урегулирование конфликта на Украине мирным путем. Так, отметил он, парламентарии будут «наказывать и бойкотировать» Венгрию за то, что премьер-министр страны Виктор Орбан осмелился начать «миссию мира» на Украине во время визитов в Россию и Китай, и даже бывшего президента США и кандидата на высший пост Дональда Трампа. Филиппо добавил, что заседания в ЕС, организованные правительством Венгрии, будут бойкотироваться.

ЕС осуждает любое стремление к миру. ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!

Флориан Филипполидер французской партии «Патриоты»

Политик считал, что ЕС «должен оказаться на свалке истории»

Ранее лидер «Патриотов» резко высказывался о ЕС и выражал мнение, что объединение «должно оказаться на свалке истории». Филиппо подчеркивал, что Евросоюз «нарушает свои собственные договоры» и хочет втянуть Францию на путь войны. Он также указывал, что руководство ЕС пребывает в ярости из-за мирной риторики Орбана.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Фото: Hollie Adams / Reuters

В частности, Филиппо назвал особо показательной реакцию главы Европейской комиссии (ЕС) Урсулы фон дер Ляйен на визит Орбана в Москву 5 июля и его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Он выразил надежду на скорый крах ЕС, что, по его мнению, поможет установлению мира.

Филиппо также призывал Францию к выходу из НАТО

Французская партия «Патриоты» не первый раз призывает к радикальным мерам. Ранее ее лидер Филиппо заявлял о необходимости Франции как можно быстрее выйти из НАТО. Он объяснял, что Парижу стоит приостановить членство в Североатлантическом альянсе из-за плана Германии по переброске 800 тысяч солдат НАТО «для защиты Восточной Европы от России».

К выходу из НАТО Филиппо призывал еще после отказа стран-членов альянса от предложений Владимира Путина о мире на Украине. Политик назвал безумием решение Альянса и объяснил его принятие желанием НАТО воевать с Москвой.

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      Варвара Кошечкина
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