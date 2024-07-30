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15:22, 30 июля 2024Интернет и СМИ

Евросоюз обвинили в подготовке к войне с Россией. Германия может задействовать для этого 800 тысяч солдат

InfoBRICS: ЕС во главе с Германией готовится к войне с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Европейский союз (ЕС) под руководством Германии готовит «самоубийственную войну» с Россией, считает независимый геополитический и военный аналитик, обозреватель портала InfoBRICS Драголюб Боснич.

По его словам, ФРГ может задействовать для противостояния так называемой «российской угрозе» 800 тысяч солдат НАТО. Утверждается, что Берлин предложил Североатлантическому альянсу использовать порты, шоссе и железные дороги в стране для перемещения военных на восток.

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Боснич отметил, что «НАТО десятилетиями лгало России» — говорило о мире и сотрудничестве, в то время как само готовилось к противостоянию. Аналитик подчеркнул, что российский народ до сих пор помнит ужасы Второй мировой войны. «Однако, похоже, любимым развлечением Европы является отправка войск вторжения евразийского гиганта», — с иронией предположил он.

Политический Запад так и не усвоил урок (...) Очень трудно объяснить эти садомазохистские наклонности европейских политических элит, особенно теперь, когда у Москвы есть главный в мире стратегический арсенал

Драголюб Боснич независимый геополитический и военный аналитик

В заключение аналитик предупредил, что подобные планы ЕС не оставят России иного выбора, кроме как продемонстрировать разрушительность своей военной мощи.

Германия отвергает обвинения в свой адрес в эскалации конфликта России и НАТО

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не принимает решения, приводящие к эскалации политического конфликта России и НАТО.

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

«Все наши решения настолько взвешенные и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО», — сказал глава немецкого правительства.

По его словам, для того, чтобы избежать вооруженного столкновения Москвы и военно-политического блока, Германия отказалась посылать солдат на Украину, а также не разрешила немецкими летчикам и истребителям сбивать российские самолеты и ракеты.

В ФРГ раскрыли план войны с Россией

В начале июля немецкие издания Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. Подразумевалось, что противником в военном конфликте выступит Россия.

Согласно документу, подготовленному генеральным инспектором бундесвера Карстеном Бройером, в течение трех-шести месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и Германии на восток могут быть переброшены 800 тысяч военнослужащих. По задумке, вместе с ними должны быть перемещены 200 тысяч автомобилей и тяжелой техники. При этом главной задачей непосредственно Германии должно быть обеспечение группировки топливом, медикаментами и продовольствием.

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что НАТО всегда вело подготовку к войне. Он указал, что после распада Варшавского договора у блока один противник — это Россия. Поэтому, отметил он, план войны с Москвой — это не что-то новое для политики Североатлантического альянса.

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