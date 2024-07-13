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12:13, 13 июля 2024Мир

В России отреагировали на опубликованный Германией план войны с Москвой

Депутат Чепа: НАТО всегда вело подготовку к войне

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

НАТО всегда вело подготовку к войне, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на опубликованный Германией план войны с Россией.

«НАТО — это военный союз, который был организован много лет назад. После распада Варшавского договора у НАТО один противник — Россия. НАТО как военная организация строит планы. Два-три процента ВВП стран уходят в бюджет этого альянса. Это колоссальные средства, которые собирает НАТО, и альянс их расходует на эти нужды», — рассказал Чепа.

По словам депутата, план войны с Россией — это не что-то новое для политики Североатлантического альянса.

«НАТО всегда вело подготовку к войне, и эта структура, которая напрямую угрожает нашей безопасности. Всегда это было и это остается», — заключил Чепа.

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5 мая 2024

Ранее немецкие издания Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. Подразумевается, что противником в военном конфликте выступит Россия.

План генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера предполагает переброску на восток 800 тысяч военных в течение трех-шести месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и Германии, а также 200 тысяч автомобилей и тяжелой техники. Главной задачей ФРГ станет обеспечение группировки топливом, медикаментами и продовольствием.

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