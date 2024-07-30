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14:12, 30 июля 2024Культура

Стало известно о тайном возвращении жены Меладзе в Россию

Жена Меладзе могла тайно прилететь в Подмосковье вслед за мужем
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Супруга певца Валерия Меладзе певица Альбина Джанабаева могла тайно прилететь в Россию вслед за мужем. Об этом стало известно из ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка опубликовала фото цветов в вазе, сделанное на кухне. По данным aif.ru, кадр был сделан в подмосковном особняке четы.

Известно, что после отъезда из России Меладзе не стал продавать дом в элитном поселке «Миллениум Парк». Дом расположен в Истринском районе Подмосковья.

17 июня уехавшего из России Меладзе заметили в ресторане в Москве. Предполагалось, что он мог вернуться в страну, чтобы выступить на тайном корпоративе. Позднее источник из окружения артиста заявил, что Меладзе планирует вернуться в Россию.

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      Мария Рюрикова
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