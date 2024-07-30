Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:06, 30 июля 2024Силовые структуры

Суд изъял 26 миллионов и недвижимость экс-сотрудника СК и его родителей

Суд изъял 26 млн руб. и недвижимость экс-сотрудника СК Киреева и его родителей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Хорошевский суд Москвы изъял более 26 миллионов рублей и недвижимость бывшего высокопоставленного сотрудника центрального аппарата Следственного комитета (СК) России Александра Киреева и его родителей. Об этом сообщает ТАСС.

В пользу государства суд передал три нежилых помещения и четыре машино-места, а также деньги как эквивалент стоимости имущества, которое, как сочла прокуратура, было нажито незаконно.

5 июля сообщалось, что иск к Кирееву, его отцу и матери подал первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. Как считает Генпрокуратура, полковник Киреев посвятил себя «не честной службе в Следственном комитете Российской Федерации, а коррупционному обогащению себя, своих родственников и лиц, состоящих с ним в близких отношениях».

Кирееву инкриминируют организацию преступного сообщества с использованием служебного положения, три эпизода покушения на особо крупные взятки и мошенничество в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили трех бизнесменов за хищение 500 миллионов рублей у Министерства обороны России.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      В «Пятерочках» в нескольких регионах опустели полки. Куда пропали хлеб и вода?

      Стало известно о продвижении ВС России в ДНР

      Бербок призвала не допустить появления российских войск у границ двух стран

      Миранчук перешел в американский клуб

      Раскрыта причина возвращения внука Пугачевой в Россию

      Модель OnlyFans с чемоданом секс-игрушек поймали в аэропорту и заперли с террористами

      Бывшие заключенные рассказали подробности мобилизации в ВСУ

      Пожар вспыхнул на территории входящего в ОПК российского завода

      Россиянам назвали лучшее время для эффективных занятий спортом

      В Харькове прозвучал взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше