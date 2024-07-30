Суд изъял 26 миллионов и недвижимость экс-сотрудника СК и его родителей

Суд изъял 26 млн руб. и недвижимость экс-сотрудника СК Киреева и его родителей

Хорошевский суд Москвы изъял более 26 миллионов рублей и недвижимость бывшего высокопоставленного сотрудника центрального аппарата Следственного комитета (СК) России Александра Киреева и его родителей. Об этом сообщает ТАСС.

В пользу государства суд передал три нежилых помещения и четыре машино-места, а также деньги как эквивалент стоимости имущества, которое, как сочла прокуратура, было нажито незаконно.

5 июля сообщалось, что иск к Кирееву, его отцу и матери подал первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. Как считает Генпрокуратура, полковник Киреев посвятил себя «не честной службе в Следственном комитете Российской Федерации, а коррупционному обогащению себя, своих родственников и лиц, состоящих с ним в близких отношениях».

Кирееву инкриминируют организацию преступного сообщества с использованием служебного положения, три эпизода покушения на особо крупные взятки и мошенничество в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили трех бизнесменов за хищение 500 миллионов рублей у Министерства обороны России.