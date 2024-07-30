Суд оставил без движения иск пострадавших при теракте в «Крокусе» к «Ингосстраху»

Суд оставил без движения иск пострадавших в «Крокусе» к «Ингосстраху»

Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения коллективный иск пострадавших и родственников жертв теракта в «Крокус Сити Холле» к страховой компании «Ингосстрах», об этом сообщает РИА Новости.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы оставил иск без движения», — заявил собеседник агентства в суде, не уточняя оснований для подобного решения.

23 июля стало известно, что в Замоскворецкий районный суд города Москвы поступил коллективный иск граждан, находившихся в концертном зале «Крокус Сити Холл». В документе истцы просят суд установить факт наступления страхового случая. Это необходимо для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, который был заключен между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».

Также сообщалось, что следствие проведет судебно-медицинские экспертизы с потерпевшими. Однако это произойдет после того, как последние пройдут лечение и будут получены все медицинские документы. Источник РИА Новости заявлял, что потерпевшими признали и допросили в этом статусе более 1,7 тысячи человек.