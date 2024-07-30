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15:48, 30 июля 2024Экономика

Ухудшение климата в России объяснили

Эксперт Никулин: аномальная жара в России связана с вырубкой лесов
СюжетНаводнение в Сочи

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Сильная жара и другие погодные аномалии в России, которые наблюдаются в последнее время, связаны с массовой вырубкой лесов. Так ухудшение климата объяснил военный специалист, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, передает «ОСН».

«Если бы 90 процентов леса не было вырублено на русской равнине, таких скачков бы не было. Именно поэтому у нас климат стал резко континентальным. Из-за этого все проблемы. Все перегревается, огромные массы воздуха переносятся в связи с резким перепадом температуры», — заявил собеседник издания.

Он добавил, что именно по этой причине в Сочи стало много наводнений, оползней и торнадо. В регионе вырубили большой участок реликтового леса, который обеспечивал микроклимат, и построили на его месте олимпийский парк. По мнению Никулина, спасти положение можно только с помощью массовой высадки деревьев.

Ранее американские ученые назвали регионы мира, которые в будущем станут непригодны для жизни из-за жары. Среди них оказались Западная Африка, Южная Азия и на Средний Запад США.

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      Александра Качан
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