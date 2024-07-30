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12:41, 30 июля 2024Бывший СССР

Уничтожение немецкого танка Leopard ВСУ попало на видео

Уничтожение российскими военными немецкого танка Leopard ВСУ попало на видео

Российские военные поразили немецкий танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уничтожение западной техники попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Z ParaBellum MD.

Удар по Leopard был нанесен на кураховском направлении. На снятых с воздуха кадрах запечатлен момент взрыва танка. После этого над ним появляются клубы дыма.

«Уничтожили очередной "Леопард" на кураховском направлении! Немецкая техника горит отлично», — говорится в публикации.

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Ранее стало известно об уничтожении армией России американской техники ВСУ. Так, российские военные нанесли удар по реактивной системе залпового огня М270А1 MLRS производства США. Украинские бойцы также потеряли машину сопровождения и до 15 человек. Видео было опубликовано Минобороны России.

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      Екатерина Грищенко
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