Уничтожение российскими военными немецкого танка Leopard ВСУ попало на видео

Российские военные поразили немецкий танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уничтожение западной техники попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Z ParaBellum MD.

Удар по Leopard был нанесен на кураховском направлении. На снятых с воздуха кадрах запечатлен момент взрыва танка. После этого над ним появляются клубы дыма.

«Уничтожили очередной "Леопард" на кураховском направлении! Немецкая техника горит отлично», — говорится в публикации.

Ранее стало известно об уничтожении армией России американской техники ВСУ. Так, российские военные нанесли удар по реактивной системе залпового огня М270А1 MLRS производства США. Украинские бойцы также потеряли машину сопровождения и до 15 человек. Видео было опубликовано Минобороны России.