В Армении объявили набор солдат в аэропорт Звартноц из-за вывода пограничников России

СНБ Армении набирает солдат в аэропорт Звартноц из-за вывода пограничников РФ

Совет национальной безопасности (СНБ) Армении объявил дополнительный набор солдат в аэропорт Звартноц из-за решения о выводе с объекта пограничников из России. Об этом в Telegram сообщает «Sputnik Армения».

«СНБ Армении привлекает дополнительные силы для пограничного контроля в аэропорту Звартноц в связи с выходом 1 августа пограничников РФ», — говорится в публикации.

В ведомстве допустили, что после выхода российских военных в аэропорту могут появиться очереди, но добавили, что скопления людей образовывались и во время службы пограничников из России.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников анонсировал закрытие российского погранперехода в аэропорту. В мае вывод военных с территории объектов согласовали президент России Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян.