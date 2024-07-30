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06:30, 30 июля 2024Мир

В ЕП назвали покушения на Трампа и Фицо атакой на демократию

В Европарламенте назвали атакой на демократию покушения на Трампа и Фицо

Фото: Gene J. Puskar / АР

Член Европарламента (ЕП) от Германии Кристин Андерсон прокомментировала покушения на экс-президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии, назвав эти инциденты атаками на демократию. Об этом говорится в обращении Андерсон к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Недавно высокопоставленные политические деятели стали жертвами нападений с применением огнестрельного оружия, например, покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, а до этого — нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Эти отвратительные акты являются нападениями не только на отдельных лиц, но и на фундаментальные ценности демократии. Принятие совместных мер для поддержания безопасности и целостности демократических процессов является вопросом первостепенной важности», — говорится в обращении Андерсон.

В связи с этим парламентарий обращается к Еврокомиссии с вопросом о ее планах повлиять на сложившуюся ситуацию.

«Какие меры принимает Комиссия для защиты политических деятелей и предотвращения подобных нападений? Есть ли какие-либо планы по расширению сотрудничества и обмена информацией между государствами-членами ЕС в отношении угроз и угроз безопасности политиков? Какова оценка Комиссией текущей ситуации в отношении политического насилия и какие стратегии используются для защиты демократических процессов и институтов от таких угроз?» — спрашивал он.

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13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.

15 мая премьера Фицо ранили при стрельбе на месте выездного заседания правительства страны в городе Гандлова. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, после чего политика госпитализировали.

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      Кирилл Садовский
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