Mash: в Мали нанесли удар по занятому боевиками-туарегами городу Тинхаватин

По городу Тинхаватин в Мали был нанесен авиаудар в ответ на нападение боевиков на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и военнослужащих малийских вооруженных сил, которое произошло 28 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В ходе боев за город ЧВК и ВС Мали понесли потери - от 20 до 50 человек. В результате последовавшего за этим авиаудара база боевиков-туарегов была полностью уничтожена, как и 40 террористов, которые пытались покинуть город на грузовике.

Выжившие члены «Вагнера» — штурмовик и боевой медик — все еще находятся в плену. Информация о состоянии их здоровья отсутствует. Согласно одной из версий, ЧВК предлагала 200 тысяч долларов за их освобождение.

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин призвал освободить оказавшихся в плену бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, надо сделать все возможное, чтобы вызволить их из плена «басмачей» и вернуть на Родину.