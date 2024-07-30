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22:24, 30 июля 2024Мир

В Мали нанесли ответный удар по занятому боевиками городу

Mash: в Мали нанесли удар по занятому боевиками-туарегами городу Тинхаватин

Фото: Joe Penney / Reuters

По городу Тинхаватин в Мали был нанесен авиаудар в ответ на нападение боевиков на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и военнослужащих малийских вооруженных сил, которое произошло 28 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В ходе боев за город ЧВК и ВС Мали понесли потери - от 20 до 50 человек. В результате последовавшего за этим авиаудара база боевиков-туарегов была полностью уничтожена, как и 40 террористов, которые пытались покинуть город на грузовике.

Выжившие члены «Вагнера» — штурмовик и боевой медик — все еще находятся в плену. Информация о состоянии их здоровья отсутствует. Согласно одной из версий, ЧВК предлагала 200 тысяч долларов за их освобождение.

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин призвал освободить оказавшихся в плену бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, надо сделать все возможное, чтобы вызволить их из плена «басмачей» и вернуть на Родину.

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      Артём Верейкин
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