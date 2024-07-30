В России раскрыли содержание сенсационной археологической находки

Археолог раскрыл главе Якутии содержание найденной берестяной грамоты

Археолог Иван Фролов раскрыл главе Якутии Айсену Николаеву содержание берестяной грамоты, найденной во время раскопок в столице региона Якутске. Видеозапись общения с исследователем глава республики опубликовал в Telegram.

Сенсационная находка была обнаружена в июле.

Фролов показал Николаеву грамоту. Он рассказал, что в ней говорится о сборе ясака — налога в натуральном выражении, который взимался с некоторых народов Сибири и Дальнего Востока. Речь в документе идет о количестве соболиных шкурок, пояснил он.

Грамота написана чернилами и датирует концом XVII — началом XVIII века.

Обнаруживший берестяные грамоты студент из Кирова рассказал, что еще до экспедиции допускал находку уникальных грамот XVII. На это преподаватель возразил ему, указав, что в то время уже повсеместно использовалась бумага. Студент считал, что берестяные грамоты продолжали иметь хождение в Сибири еще в ту пору. При этом находка таких грамот все равно стала для него неожиданностью.