69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
11:00, 30 июля 202469-я параллель

В России раскрыли содержание сенсационной археологической находки

Археолог раскрыл главе Якутии содержание найденной берестяной грамоты

Кадр: Telegram-канал «Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал»

Археолог Иван Фролов раскрыл главе Якутии Айсену Николаеву содержание берестяной грамоты, найденной во время раскопок в столице региона Якутске. Видеозапись общения с исследователем глава республики опубликовал в Telegram.

Сенсационная находка была обнаружена в июле.

Фролов показал Николаеву грамоту. Он рассказал, что в ней говорится о сборе ясака — налога в натуральном выражении, который взимался с некоторых народов Сибири и Дальнего Востока. Речь в документе идет о количестве соболиных шкурок, пояснил он.

Грамота написана чернилами и датирует концом XVII — началом XVIII века.

Обнаруживший берестяные грамоты студент из Кирова рассказал, что еще до экспедиции допускал находку уникальных грамот XVII. На это преподаватель возразил ему, указав, что в то время уже повсеместно использовалась бумага. Студент считал, что берестяные грамоты продолжали иметь хождение в Сибири еще в ту пору. При этом находка таких грамот все равно стала для него неожиданностью.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Павел Дуров заявил, что у него 100 биологических детей. Как это возможно и зачем это основателю Telegram?

      Топ-менеджер Мосбиржи погиб после падения с яхты

      Наемников из Грузии и Латвии заочно осудили в России за участие в боях на стороне ВСУ

      Россиян предупредили об опасности ныряния вниз головой

      В российском регионе чиновники случайно слили в сеть базу данных бойцов СВО

      От Смутного времени до фильмов Эльдара Рязанова. Чем знамениты старинные усадьбы Москвы?

      В российском городе трое молодых людей попытались похитить человека ради 300 тысяч рублей

      Россия получит минимальный балл от УЕФА в таблице коэффициентов

      Раскрыт интерес россиян к поездкам во Францию перед началом Олимпийских игр

      Телеведущий спросил коллегу про туалетную привычку и возмутил пользователей сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше