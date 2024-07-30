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16:33, 30 июля 2024Бывший СССР

В Сейме Литвы высказались против приемов студентов в вузы по национальности

Депутат Сейма Литвы: принимать студентов в вузы надо не по национальности
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Oliver Berg / dpa / Globallookpress.com

Прием студентов в вузы Литвы должен проходить не по национальности, а на равных для всех основаниях. Об этом заявила заместитель председателя комитета Сейма (парламента) балтийской республики по образованию и науке, депутат Ева Качинскайте-Урбонене.

По ее мнению, в первые два года войны «можно было понять» финансирование украинцев в университетах Литвы без учета их подготовленности. Однако сейчас, когда для литовской молодежи ужесточаются требования для поступления в вуз, условия должны быть для всех одинаковы.

Ранее стало известно, что в Литве закроют программу получения образования украинскими беженцами по просьбе Киева. «На Украине работают высшие учебные заведения, в настоящее время нет необходимости переводить учебу в другое место», — сообщили в Министерстве образования, науки и спорта республики.

До этого в Литве назвали условие для отказа украинцам жить в стране. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила, что уклоняющимся от воинской службы на Украине может быть отказано в проживании.

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      Илья Таксюр
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