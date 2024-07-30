В США оценили готовность к крупномасштабной войне

Defense News: США оказались не способны вести крупномасштабную войну

США оказались неспособны участвовать в крупномасштабном конфликте из-за нехватки военного потенциала. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на отчет комиссии Конгресса США, представленный комитету Сената по вооруженным силам.

«В последний раз США были готовы к такого рода конфликту во времена холодной войны, которая закончилась 35 лет назад. Сегодня [страна] не готова. (...) Военным не хватает возможностей и военного потенциала, которые необходимы для уверенности в том, что они могут сдерживать и побеждать в боевых действиях», — передает агентство.

Экспертная группа обнаружила большие разрывы между «амбициями Пентагона и реальностью». Комиссия отметила, что текущее состояние американской оборонной промышленности отстает от Китая. Эксперты заключили, что в потенциальном конфликте с Пекином Вашингтон «в значительной степени исчерпает свои запасы боеприпасов всего за три-четыре недели».

26 июля стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин обеспокоился из-за учений России и Китая у берегов Аляски. По данным издания, учения не были восприняты как угроза, однако командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) подняло в воздух истребители для перехвата двух российских и двух китайских бомбардировщиков.