Глава Пентагона обеспокоился из-за самолетов России и Китая у Аляски

Глава Пентагона Остин обеспокоился из-за учений России и Китая у берегов Аляски

Глава Пентагона Ллойд Остин обеспокоился из-за учений России и Китая у берегов Аляски. Его слова передает Associated Press (AP).

«Эти отношения всегда вызывали у нас беспокойство — в основном потому, что мы обеспокоены тем, что Китай оказывает поддержку незаконному и ненужному конфликту на Украине», — заявил Остин.

По словам министра обороны США, самолеты не входили в американское воздушное пространство, а лишь приблизились на расстояние около 200 миль (320 километров) к побережью. По данным издания, учения не были восприняты как угроза, однако командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) подняло в воздух истребители для перехвата двух российских и двух китайских бомбардировщиков.

25 июля сообщалось, что бомбардировщики России Ту-95мс и Китая Хун-6к провели совместные учения у берегов Аляски. Суммарная продолжительность полета составила пять часов. При этом на отдельных участках российские и китайские самолеты сопровождали самолеты иностранных государств.