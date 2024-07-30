Генерал Романенко: ВСУ не удается сдержать продвижение российских войск

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удается сдержать продвижение российских войск. Об этом сообщил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

По его словам, задача стратегической оборонной операции ВСУ состоит в том, чтобы сдержать продвижение Вооруженных сил России, начавшееся в конце прошлого года. Он признал, что украинской армии не удается этого сделать.

Романенко добавил, что в ближайшее время успехи армии России могут достигнуть стратегического масштаба.

Ранее стало известно, что западные дипломаты и военные больше не рассчитывают на прорывы ВСУ. Источники издания Welt также назвали вопросом времени, когда российские войска прорвут вторую линию обороны ВСУ, поскольку положение украинских сил хуже, чем это часто представляется обществу.