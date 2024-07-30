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14:18, 30 июля 2024Россия

Водолазы нашли еще одно тело после прорыва дамбы в Карелии

МЧС Карелии сообщило об обнаружении тела женщины после прорыва дамбы

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Водолазы нашли еще одно тело после прорыва дамбы в Сегежском округе Карелии. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, женщину без признаков жизни обнаружили на воде в районе поселка Кочкома. Сейчас специалисты доставляют ее на берег.

Ранее в МЧС заявили, что в 11 километрах от места происшествия нашли тело, принадлежащее мужчине. Водолазы продолжают обследовать заводи.

До этого появились данные, что среди пропавших числятся 37-летняя сотрудница «Росатома» и пожилая женщина. Также опубликован список пострадавших с перечислением их травм, в котором оказались двое подростков в возрасте 10 и 17 лет, а также 74-летний пенсионер.

Утром 29 июля стало известно о размытии перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, что привело к прорыву дамбы. В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м шлюзе и СНТ «Балтийский». Разрушены три дома. В свою очередь, местные власти сообщали, что не удалось спасти одного человека. Им оказался машинист экскаватора, которого снесло потоком воды вместе с техникой.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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