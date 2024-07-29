Стало известно о пропавшей при прорыве дамбы в Карелии многодетной сотруднице «Росатома»

Shot: при прорыве дамбы в Карелии пропала многодетная сотрудница «Росатома»

При прорыве дамбы в Карелии пропала многодетная сотрудница «Росатома» Людмила Т. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, помимо 37-летней матери троих детей, спасатели разыскивают 61-летнюю Елену М.

Ранее появился список пострадавших при прорыве в результате размытия перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. В списке семь человек, среди которых два подростка 10 и 17 лет, а также 74-летний пенсионер.

О прорыве дамбы в Сегежском округе Карелии стало известно утром в понедельник, 29 июля. По данным МЧС республики, в зону подтопления попали населенные пункты при 11-м шлюзе и СНТ «Балтийский». Разрушены три дома.

Также сообщалось, что одного человека спасти не удалось. Машиниста экскаватора, работавшего в зоне подтопления, вместе с техникой унесло потоком воды.