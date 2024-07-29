«Дома снесло вместе с людьми». На Беломорканале прорвало дамбу, есть пострадавшие и пропавшие без вести

Глава Карелии Парфенчиков: девять человек пострадали при прорыве дамбы

Около 6:34 утра по московскому времени между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК) водой размыло временную перемычку. При шлюзе прописаны 11 человек, при этом, по предварительным данным, в результате прорыва дамбы пострадали девять россиян. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, потоки воды хлынули в направлении дачного кооператива «Балтийский». При этом прорыв дамбы, которую установили на время реконструкции, произошел на территории поселка городского типа Надвоицы. По состоянию на 2023 год в нем проживали около шести тысяч человек.

На месте происшествия работает группа ГУ МЧС России по региону в составе 50 человек, а также 65 специалистов карельской республиканской поисково-спасательной службы. Парфенчиков подтвердил приведение в готовность сил и средств медицины катастроф, а также санавиации. Власти Сегежского округа заявили о введении в муниципальном образовании режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

Число пропавших после прорыва дамбы, предварительно, выросло до семи человек

Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева проинформировала о том, что число пропавших без вести после ЧП на Беломорканале, по предварительным данным, увеличилось. Изначально сообщалось о шести исчезнувших россиянах, среди которых были как взрослые, так и дети. Теперь их количество выросло до семи человек.

Было установлено, что из-за прорыва дамбы среди пропавших числятся два пенсионера и семья из четырех человек. Чуть позже представители ГУ МЧС по Карелии заявили, что четверо из них были найдены — это оказались двое детей и двое взрослых.

Позже глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что найденные люди были переданы медицинским работникам, они отделались царапинами и небольшими ранами. Он уточнил, что на место ЧП были отправлены инфекционисты, психологи и врачи-эпидемиологи. Кроме того, в режим повышенной готовности привели больницы Медвежьегорска, Беломорска и Кондопоги.

«Врачи скорой помощи Сегежской ЦРБ оперативно оказали помощь пожилому мужчине и мальчику 14 лет», — написал глава региона.

Прорыв дамбы разрушил несколько домов, смыв их вместе с людьми

На месте поселка, где находилась дамба, после размытия перемычки фактически ничего не осталось. В ходе ЧП были разрушены 13 домов. Потоки воды смыли сооружения вместе с находящимися внутри людьми.

«Плотины нет, ее просто нет. Там были дома, дома снесло вместе с людьми», — заявила одна из спасшихся местных жительниц на видео.

Другие очевидцы отметили, что вода смыла не только дома, но и строительную технику и мост.

Следственное управление СК РФ по Республике Карелия начало доследственную проверку по факту произошедшего. «Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Следователи выехали на место аварии на ББК, работает следственно-оперативная группа, устанавливаем все обстоятельства произошедшего», — заявили в пресс-службе СКР.