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17:22, 29 июля 2024Россия

Опубликован список пострадавших при прорыве дамбы в Карелии и перечислены их травмы

Shot опубликовал список пострадавших при прорыве дамбы в Карелии

Кадр: МЧС Республики Карелия

В сети появился список пострадавших при прорыве дамбы в Карелии. Данные о раненых и их травмах опубликовал Shot в Telegram.

В списке оказались семь человек, среди которых двое несовершеннолетних: десятилетний Вакаин К. с ушибом колена и 17-летний Вакаин А. с раной ноги. Также пострадал 74-летний Тимоховский А., которого госпитализировали с переломом ребер. Помимо этого, 43-летний Гутер И. получил резаную рану локтя, 40-летняя Гутер Е. — ушиб голени, 43-летний Петров Ю. — сотрясение головного мозга, 42-летняя Петрова Е. — ушиб грудной клетки.

Помимо этого продолжаются поиски двоих пропавших без вести женщин — 37-летней Людмилы Т. и 61-летней Елены М.

Ранее также сообщалось, что одного человека спасти не удалось. Им оказался машинист экскаватора, работавший в зоне подтопления. Мощный поток воды снес мужчину вместе с техникой.

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11 апреля 2024

О размыве временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе Карелии стало известно утром 29 июля. В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м шлюзе и СНТ «Балтийский». По последним данным МЧС республики, разрушены три дома. В сети также появились кадры, на которых видно мощные потоки воды в районе размытия перемычки. По словам оператора, дома снесло вместе с людьми.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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