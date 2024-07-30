Xiaomi выйдет на мировой рынок автомобилей

Xiaomi пообещала выйти на глобальный рынок автомобилей «в подходящее время»

В корпорации Xiaomi рассказали о планах выйти на мировой рынок автомобилей. Об этом сообщает китайское издание ITHome.

По словам журналистов медиа, вопрос о том, когда автомобили Xiaomi можно будет купить по всему миру, задали журналисты в ходе пресс-конференции на Олимпиаде в Париже. Глава корпорации Лей Цзюнь пообещал, что машины бренда можно будет купить глобально, но не раскрыл сроков.

«Конечно, наша цель — войти в пятерку лучших производителей в мире, поэтому мы обязательно выйдем на мировой уровень в подходящее время», — отметил Цзюнь.

Также руководитель компании сообщил, что годовая цель корпорации по выпуску 100 тысяч единиц электрокаров, скорее всего, будет выполнена в начале ноября. По состоянию на конец июля Xiaomi удалось произвести 30 тысяч экземпляров.

В настоящий момент Xiaomi представила только один автомобиль — Super Ultra 7 (SU7). Спортивный седан выпускается в одномоторном и двухмоторном варианте. Стоимость электрокара начинается с 215,9 тысячи юаней, или около 2,5 миллиона рублей.

В середине июля стало известно, что китайская корпорация Xiaomi получила квалификацию производителя автомобилей. По словам журналистов издания CnEVPost, компания будет выпускать новые машины независимо.