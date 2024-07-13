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00:10, 13 июля 2024Наука и техника

Xiaomi получила право производить автомобили

CnEVPost: Xiaomi получила разрешение самостоятельно выпускать автомобили

Фото: Xiaomi

Китайская корпорация Xiaomi получила квалификацию производителя автомобилей. Об этом сообщает издание CnEVPost.

Соответствующее разрешение выдало Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая. Журналисты медиа объяснили, что с этого момента компания имеет право самостоятельно проектировать, производить и выпускать транспортные средства, не привлекая сторонних подрядчиков.

В марте Xiaomi начала продажи своего первого автомобиля — электрокара Super Ultra 7 (SU7). Электромобиль был создан совместно с китайской корпорацией BAIC. Судя по всему, с этого момента Xiaomi будет выпускать автомобили независимо.

Специалисты CnEVPost полагают, что фактически Xiaomi создала свой первый автомобиль практически с нуля — по договору участие BAIC было необходимо лишь для того, чтобы в Китае разрешили выпуск транспортного средства в продажу. Однако в документах MIIT, опубликованных 15 ноября 2023 года, было указано, что SU7 был произведен компанией BAIC Group, без упоминания Xiaomi.

В начале июня китайские СМИ сообщили, что первый автомобиль корпорации Xiaomi попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с летальным исходом. Машина потеряла управление при выезде с парковки, внезапно ускорилась, протаранила несколько транспортных средств и сбила четверых пешеходов.

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      Андрей Ставицкий
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