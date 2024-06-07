Электрокар Xiaomi попал в серьезное ДТП

GizmoChina: автомобиль Xiaomi SU7 с автопилотом сбил четырех человек

Первый автомобиль корпорации Xiaomi попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с летальным исходом. Об этом сообщает издание GizmoChina.

По информации медиа, автомобиль SU7, продажи которого начались в марте, попал в ДТП в Китае. Сообщается, что машина потеряла управление при выезде с парковки, внезапно ускорилась, протаранила несколько транспортных средств и сбила четверых пешеходов. В результате аварии трое человек получали ранения различной степени тяжести. Позже местные СМИ сообщили о летальном исходе в случае четвертого потерпевшего.

Xiaomi SU7 имеет функции автопилота, однако неизвестно, кем управлялся автомобиль в момент происшествия — человеком или компьютером. Также неизвестна причина ДТП, хотя в китайских медиа сообщили о критических неисправностях в работе электрокара.

7 июня представители корпорации Xiaomi выступили с заявлением. Они опровергли сообщения СМИ о том, что в автомобиле отказали тормоза или машина тем или иным образом перестала реагировать на органы управления. В компании раскритиковали местных журналистов и подчеркнули, что Xiaomi связалась с владельцем автомобиля и начала сотрудничать со следствием.

В середине апреля в Китае зафиксировали первый известный случай аварии с участием автомобиля Xiaomi. В ДТП Xiaomi SU7 столкнулся с белым седаном Mercedes-Benz, у машин сработали подушки безопасности, водители обоих транспортных средств получили легкие ушибы.