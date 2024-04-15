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11:03, 15 апреля 2024Наука и техника

Стало известно о первом ДТП с участием электрокара Xiaomi

GizmoChina: автомобиль Xiaomi SU7 попал в первую аварию с участием Mercedes

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В Китае зафиксировали первый известный случай аварии с участием автомобиля Xiaomi. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Судя по опубликованным в сети изображениям, Xiaomi SU7 столкнулся с белым седаном Mercedes-Benz. Автомобиль немецкого бренда получил серьезные повреждения — деформирован капот, разбилась правая фара, нарушена конструкция решетки воздухозаборника. У SU7, который принял удар на правую сторону, повреждены обе двери, сработали подушки безопасности.

Электрокар принадлежал известному китайскому блогеру Big Lizi Qiqili. По его словам, авария произошла в тот момент, когда машина проезжала перекресток. За рулем был водитель блогера, полиция назвала его виновником ДТП.

Позже Big Lizi Qiqili рассказал, что в момент удара защитные системы сработали штатно. Машина «выстрелила» подушками безопасности, автоматическая система вызвала экстренные службы. Водители и пассажиры Xiaomi и Mercedes получили легкие травмы. Автомобиль SU7 был доставлен в центр послепродажного обслуживания для ремонта.

В конце декабря на Reddit появилась информация о первом ДТП с участием Tesla Cybertruck. Электрический пикап попал в аварию в Калифорнии, столкнувшись с автомобилем Toyota Corolla.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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