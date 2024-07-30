Зеленский озаботился защитой границы с Белоруссией

Зеленский посетил Волынскую область и обсудил защиту границы с Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Волынскую область. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Он провел совещание по теме безопасности северных регионов страны. Зеленский обсудил защиту госграницы в областях, приграничных с Белоруссией и Россией. По его словам, Украина продолжит усиление границы.

14 июля глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск немедленно приступает к отводу дополнительных войсковых подразделений, ранее переброшенных к украинской границе. Он также отмечал спад напряжения на южном операционном направлении.

Позднее белорусский президент Александр Лукашенко назвал деэскалацию ситуации на границе с Украиной итогом переговоров между военными, которые добились успехов с помощью дипломатии.